Ligi maksueranditest: poliitikutel on halbu ideid alati rohkem kui häid

Konverentsi raames toimunud arutelus osalenud SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor leidis, et riigi peamiseks ülesandeks on rumalate otsuste vältimine majandus- ja rahanduspoliitikas. «Eesti inimene on maksusüsteemi suhtes väga konservatiivne ning igasuguste muutuste suhtes alati skeptiline,» ütles Nestor.

Ligi nõustus lisades, et maksusüsteemi stabiilsus ja lihtsus on omaette väärtus nii ettevõtjate kui tavainimeste jaoks. «Poliitikutel on halbu ideid alati rohkem kui häid. Maksuerandid ei aita kunagi neid, kellele need on suunatud, sest maksuerandid lihtsalt pole sotsiaalpoliitilise meetmena efektiivsed,» lisas Ligi.