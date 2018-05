Kauasele linnajuhile esitati korruptsioonikahtlustus

Peale Ilvese pidas politsei kinni veel ühe mehe. Neile esitatud kuriteokahtlustuse sisuks on Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatud hangetes omade eelistamine. Hangete korraldamises osalenud spordiameti asejuht Ain Kivi tunnistas, et politseiuurimine talle väga suure üllatusena ei tulnud, sest ta puutus kokku juba samateemalise linna siseauditiga.

«Sellele küsimusele, kust tekkis hankeprojektidesse näitena just seda tüüpi pneumohall, ei oskagi väga vastust leida. Need erinevad siseauditid on juba suhteliselt ära väsitanud, segavad töörütmi. Ega see mingi hea uudis ei olnud,» ütles Kivi.