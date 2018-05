Simsoni määrus osutus Trooja hobuseks

Minister Kadri Simsoni esmaspäevane määrus oli otsekui vindiga visatud pall – kuigi pealtnäha lubab see ühistranspordikeskustel piletihinna ise määrata, muudetakse pileti säilitajate elu piisavalt kibedaks, et see ära ei tasuks. Pole välistatud, et Pärnu- ja Harjumaa erisoovidel on nüüd ikkagi kriips peal.