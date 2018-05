YouTube videosid vaatab iga kuu 1,8 miljardit registreeritud kasutajat

Wojcicki andis YouTube'i reklaamiklientidele mõeldud Brandcast'i presentatsioonil ülevaate sellest, kuidas videoplatvormil läinud on. Saavutustena tõi ta veel välja Beyoncé rekordeid purustava otseülekande, mis jõudis 41 miljoni vaatajani ja Despacito laulu, millel sai eelmisel kuul täis viis miljardit vaatamist (enne kui häkkerid selle ära kustutasid).

Wojcicki adresseeris ka mõningaid YouTube'i probleeme näiteks arvukad lastele ebasobilikud videod ja veelgi arvukamad vandenõuteoreetikude videod. «See on avatud platvormi paratamatus - see toob maailma kokku sellisel moel, mis polnud varem võimalik. Mõned üritavad seda ära kasutada,» lausus Wojcicki ja toonitas, et YouTube peab kasvama vastutustundlikult.