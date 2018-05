Ettevõtjatel napib Anvelti plaani usku

«Esiteks ei paranda ühegi trahvisumma tõstmine olukorda,» ütles ta. Teiseks võib Ranna sõnul küll riigihangetest kõrvale jätmine ja majandustegevuse piiramine tunduda tõsise sammuna, ent tegelikult on nende mõju väike. Lisaks võivad tema sõnul sellised otsused tekitada raskusi ettevõtetele, kes on ebaseaduslikku tööjõudu kasutanud puhtalt teadmatusest.

Renditööjõu ettevõtte Finesta Baltika juht Heikki Mäki leiab seevastu, et siseministeeriumi ettepanek kehtestada tööandjatele kohustus hakata ka politseis renditööjõudu registreerima on kindlasti pigem positiivne samm, kuna see aitab kindlasti kontrollida ega tegemist ei ole ebaseadusliku skeemitamisega.