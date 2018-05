Tööandjad: valitsus läheb piitsa ja püssiga ettevõtjate vastu

Tööandjate keskliit märkis, et praegu on probleemi põhjuseks see, et tööjõudu ei jätku. «Valitsus ei ole selle probleemi lahendamiseks kogu oma tegutsemise jooksul teinud midagi, kuigi kõik analüüsid ja hinnangud viitavad sellele juba viimased 17 aastat,» ütles tööandjate keskliidu nõunik-kommunikatsioonijuht Andres Kask.