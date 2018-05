Töötajatega sahkerdavaid ettevõtteid ootavad jõulised võtted

Lisaks trahvi suurendamisele tahab siseministeerium tuua riigihangete seaduses juba tehtud muudatuste jõustumise varasemaks, et sätted hakkaks kehtima tänavu juulis, mitte 1. jaanuaril 2019 nagu praegu seaduses kirjas. Kehtima hakkavate muudatuste mõte on selles, et kui kedagi on karistatud ebaseadusliku tööjõu kasutamise eest, siis on peatöövõtjal kohustus karistatud ettevõte riigihanke menetlusest kõrvale jätta.