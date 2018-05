Pöörane hinnaralli: puidu hind Eestis on kõrgem kui kunagi varem

"Kui 2017. aasta lõpus olid paberipuidu hinnad väga head, siis nüüd on nad kolme kuuga tõusnud veelgi. Paberipuidu hinnad on möödunud kvartalil iga kuu kasvanud ja kuuse-, männi- ja haavapuit on püstitanud erametsa hinnastatistika absoluutsed rekordid," selgub Erametsakeskuse esimese kvartali puiduturu ülevaatest.

Okaspuupuit on kallinenud kolme kuuga enam kui 38 protsenti, haavapuit ligi 23 protsenti ning kasepuit enam kui 42 protsenti. 2017. aasta märtsiga võrreldes on hinnakasv veelgi suurem. Kasepuit on aastaga kallinenud enam kui 86 protsenti, kuusepuit enam kui 76 protsenti, männipuit ligi 76 protsenti ja haavapuit enam kui 53 protsenti .

Tänavu märtsikuu seisuga maksis tihumeeter männipaberipuitu 58,78 eurot, kuusepaberipuitu 58,78 eurot, kasepaberipuitu 56,15 eurot ja haavapaberipuitu 39,99 eurot.

Ka riigimetsast müüdav paberipuit on kvartaliga kallinenud. Enim on kallinenud kasepuit 26 protsendiga, kuid kallimaks sordiks on siiski männipuit, mille hind tõusis 25,8 protsenti 33,91 euroni tihumeetri kohta. Kuusepuit on kolme kuuga kallineud 22 protsenti ja haavapuit 23,8 protsenti. 2017. aasta märtsiga võrreldes on okaspuit kallinenud enam kui 30 protsenti ja kasepuit ligi 37 protsenti, kuid samal ajal on haavapuit 1,5 protsenti odavnenud

"Küttepuiduturul kasvas küttepuidu hind 2017. aastal ja 2018. aasta kolmel esimesel kuul kuust-kuusse, ületades nüüd esmakordselt 30 euro piiri tihumeetri kohta ja ning püstitades uue hinnarekordini. Üks põhjus selleks on muidugi 2017. aasta alguse erakordselt madal hind, mistõttu puudus igasugune huvi küttepuidu varude loomiuseks," seisab Erametsakeskuse ülevaates.

"Ja kui siis osutus aasta ka erakordselt märjaks ja raietöid takistavaks, oligi puidu puudus käes. Positiivselt on hinnale mõjunud ka puitgraanulite nõudluse kasv maailmaturul ja üldine bioenergeetika populaarsuse suurenemine," lisatakse ülevaates.

2018. aasta märtsis maksis tihumeeter küttepuitu 30,62 eurot, mis tähendas eelmise aasta lõpuga võrreldes 20,9-protsendilist ja eelmise aasta märtsiga võrreldes 43,9-protsendilist hinnakasvu.

Riigimetsast müüdav küttepuit on viimase kolme kuuga 3 protsenti ja aastataguse ajaga võrreldes 19,4 protsenti kallinenud.