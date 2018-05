GRAAFIK: maailma kõige populaarsem rahvusvaheline lennuliin saab alguse ühest üsna väikesest riigist

Maailma 20 tihedaima liiklusega rahvusvaheliste lennuliinide edetabelist leiab peaasjalikult Aasia päritolu liini, kuigi sinna on ära eksinud ka paar piirkonnast väljapoole jäävat marsruuti. Üks neist on 8. kohal asuv New Yorgi ja Toronto lennuliin, kus aastas on 16 956 lendu. 14. kohal on näiteks Dublini ja Londoni lennuliin, mis on kõige tihedam Euroopa lennuliin ja kus aastas on 14 390 lendu.