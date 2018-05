10 levinumat küsimust ülikooli astumisel

Tartu Ülikool toob välja vastused korduma kippuvatele küsimustele:

1. Mida tähendab lävend?

Osal bakalaureuseõppekavadest on kehtestatud lävend. See tähendab, et kõik kandidaadid, kes lävendi ületavad, võetakse ülikooli vastu. Näiteks kui kandidaat kandideerib ajaloo õppekavale, kus on kehtestatud lävend 80 punkti, siis juhul, kui kandidaat saab ajaloo õppekavale sisseastumiseks vajaliku eesti keele riigieksami ja erialakatse tulemusel kokku 80 punkti või rohkem, võib ta olla kindel, et ülikool pakub talle õppekohta. Juhul kui õppekavale, millele võetakse vastu lävendipõhiselt, jääb vabu õppekohti, täidetakse need lävendit mitteületanud üliõpilaskandidaatidega paremusjärjestuse alusel.

2. Mida tähendab kõrvaleriala?

Mitmetes ülikoolides on sul võimalik valida lisaks peaerialale ka kõrvaleriala, mis võib olla hoopis teisest valdkonnast. Nii võid näiteks Tartu Ülikoolis riigiteaduste bakalureuseõppesse õppima asudes kõrvalerialana õppida majandusteadust või kasvõi bioloogiat, kui tunniplaanid ja õppetöö korraldus seda võimaldavad. Muu valdkonna kõrvaleriala võib osutuda kasulikuks juhul, kui soovid pärast bakalaureuseõpinguid jätkata õpinguid muu eriala magistriõppes, kuhu kandideerimiseks on nõutud eeldusained.

3. Mis asi on erialakatse?

Erialakatse ehk sisseastumiseksam on teatud õppekavade puhul sisseastumiseks vajalik eksam. Mõne õppekava puhul piisab kandideerimiseks ainult riigieksamite tulemustest, mõne õppekava puhul on aga vaja sooritada ka erialakatse ning mõne õppekava puhul on võimalik valida, kas soovid kandideerida riigieksamite või erialakatse tulemusega, kusjuures arvesse võetakse lõpuks alati sinu parem tulemus. Seda, kas sind huvitavale õppekavale kandideerimiseks on vaja/võimalik sooritada erialakatse, saad teada õppekava vastuvõtutingimuste juurest. Sealt leiad ka erialakatse kirjelduse ja soovitused katseks valmistumiseks, samuti katse toimumise aja ja koha.

Kui sul on katse sisu ja korralduse kohta lisaküsimusi, siis võta ühendust õppekava haldava valdkonna või instituudiga.

4. Kas õppetöö toimub iga päev?

Erinevates ülikoolides saab õppida nii päevases õppes kui ka avatud ülikooli õppes. Iga õppekava vastuvõtutingimuste juures on kirjas, kas sellele õppekaval saab õppida päevases õppes, avatud ülikooli õppes või mõlemas.

Päevases õppes on peamine rõhk kontaktõppel ning loengud toimuvad iga päev, avatud ülikooli õppes (varasema nimega «kaugõpe») on rõhk iseseisval tööl ning õppetöö on planeeritud sessiooniti ja enamasti nädalavahetustele. Avatud ülikooli õppetöö korraldus on mõeldud eelkõige töötavatele ja/või pere kõrvalt õppivatele inimestele.

Mõlemas õppevormis saab üliõpilane valida endale sobiva õppekoormuse, see tähendab õppida kas täis- või osakoormusega.

5. Mida tähendab õppimine täis- või osakoormusega?