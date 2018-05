Ellu ärganud vanasse kaklusse olid segatud ka Jüri Mõis ja Meelis Lao

Mõis ütles toona Postimehele, et mingeid salaleppeid linnavalitsus sõlminud pole. «Seal ei ole mitte midagi toimunud, välja arvatud see, et nad (lennusadamas tegutsev firma - toim) on loata ehitanud kai ja tõenäoliselt pannud ka kraanasid püsti,» lisas ta.