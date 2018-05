Muski üleolev soovitus viis Tesla aktsia langusse

Kuigi Musk ütles korduvalt, et ettevõte ei vaja sel aastal lisaraha, kahtlevad investorid selles väga. Oma sõnavõtuga naeruvääristas Musk ühtlasi ka Wall Streeti suuremaid panku, kes on laenanud tema ettevõttele miljardeid dollareid selleks, et ta saaks oma hulljulgeid ambitsioone ellu viia.