Otse: mis toimub kinnisvaraturul? Kas viskame leili või hüppame jõkke?

«Paar päeva tagasi tuli minu juurde üks tuttav ja informeeris mind, et meie lähedal Viimsis on plaanis üks arendus,» alustas oma lugu Viimsi vallavanem Siim Kallas. «Ta ennustas, et kui detailplaneering kinnitatakse, tuleb suur jama, sest ümberkaudsed elanikud on arenduse vastu ning ühtlasi on ala looduskaitse all. Reaalsuses on tegemist täiesti tavalise tühja platsiga, mis kaitse all pole,» jätkas Kallas. «Eestlane on oma, mitte naabri kinnisvara usku,» jõudis Siim Kallas järelduseni.