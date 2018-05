Volkswageni endine juht sai USA-s heitmeskandaalis süüdistuse

Saksa autotootja Volkswagen sattus 2015 aastal rahvusvahelisse skandaali, kui tuli välja, et firma oli programmeerinud oma uuemate mudelite lämmastikoksiidide heidet reguleerivad seadmed nii, et need toimisid ainult testide ajal. Tavasõidul oli heitgaaside hulk ligi 40 korda kõrgem kui näiteks USA standardid lubavad. Kui pettus ilmsiks tuli, tõi see muidu hea renomeega Volkswageni rahvusvahelise skandaali keskmesse ja tekitas firmale hiiglaslikke kahjusid.