Kohus võttis Haapsalu raudtee erastaja kaebuse menetlusse

Tallinna halduskohus võttis menetlusse 1997. aastal Haapsalu raudteelõigu erastanud Taavi OÜ kaebuse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vastu; Taavi pöördus kohtusse, et see tõestaks, et Haapsalu raudteetamm kuulub ettevõttele.