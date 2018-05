Meremehed ja Tallinki hotellid said palgatõusus kokkuleppele

"Palgad tõusevad keskeltläbi mitte alla 21 sendi tunnis, see teeb kuskil 33 eurot täistööajast. See palgatõus protsentuaalselt on üle 4 protsendi. Põhjuseks, miks ta TLG hotellides võib-olla on madalam kui laevas, siis kahjuks mitmete sama taseme hotellide palgatasemed Tallinnas on jätkuvalt oluliselt madalamad," ütles EMSA esimees Jüri Lember BNS-ile.