Saku: kolmandik lahjast alkoholist ostetakse piirikauplustest

"Saku Õlletehase müügiandmed Läti piirikauplustes näitavad, et võrrelduna eelmise aasta esimese nelja kuuga on müük piiril tõusnud kolm korda," ütles Härms.

"Koguseliselt tähendab see, et Eesti tarbijate ostetavast lahjast alkoholist soetatakse kolmandik piirikauplustest. Arvestades tavapärast sesoonsust joogitööstuses, võib prognoosida ostmise hoogustumist kevadel ilmade soojenedes ja suvisel müügi tipphooajal," lisas ta.

"See, mis saab edasi piirikaubandusest, tarbimisest, tootmisest ja sellega seotud sektoritest, on väga selgelt valitsuse järgmiste otsuste taga. Viimaste aktsiisipoliitika suundade tõttu on Eesti õlleturg enneolematus languses, kahjustades tugevalt õlletootjaid ja seotud sektoreid. Samal ajal on alust arvata, et piirikaubandusest varutud alkoholivarude tõttu on tarbimine hoopis kasvutrendis," rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige.