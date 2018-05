Mõis uuest erakonnast: mina enam proovima ei läheks

Kas Eestis on uue erakonna jaoks ruumi, kus ka ettevõtjad kaasatud, vastas Mõis, et nii ja naa, kirjutab Äripäev .

Sellegipoolest jätkub tal kiidusõnu uue erakonna ühe võtmefiguuri, IT-ettevõtte Nortal juhi Priit Alamäe kohta: «Alamäe on väljapaistev inimene ja veel uue põlvkonna inimene! Tundub vahel, et need vana kooli mehed tahaksid reformidest rääkida, aga uue põlvkonna inimeste puhul sellistest reformidest praegu räägitud ei ole.»