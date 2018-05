Komisjon kevadprognoosis: hinnatõus Eestis jääb ülejäänud Euroopast kiiremaks

Euroopa Komisjon märgib värskes kevadprognoosis, et nii ELi kui euroala möödunud aasta majanduskasvu määrad ületasid ootusi, jõudes 2,4 protsendini, mis on viimase kümne aasta kõrgeim tase. Kuigi 2018. aastal peaks nii ELis kui euroalal jõuline, 2,3-protsendini küündiv majanduskasv jätkuma, siis 2019. aastal see pisut aeglustub, jäädes kahe protsendi tasemele.

Mis puudutab Eesti eriti hoogsat majanduskasvu, mis 2017. aastal küündis üle ootuste kõrgele 4,9 protsendi tasemele, siis märgib Komisjon oma kevadprognoosis, et nende ennustuste kohaselt see käesoleval ja järgmisel aastal eeldatavasti aeglustub, jäädes vastavalt 3,7 ja 2,8 protsendi piirimaile. Peamiseks kasvumootoriks on suurenev välisnõudlus ja sisetarbimine.

Ühtlasi toob Komisjon oma kevadprognoosis välja, et kui tarbijahinnaindeks selle aasta esimeses kvartalis vähenes, siis oodatakse järgmistel kuudel inflatsiooni kiirenemist. Osaliselt on see tingitud hiljuti tõusnud naftahindadest. Eesti paistab siin jätkuvalt silma nii ülejäänud euroalast kui EList kõrgema hinnatõusu tasemega.

Prognoosi kohaselt jääb euroala inflatsioon 2018. aastal samaks nagu 2017. aastal ehk 1,5 protsendi tasemele ja tõuseb 2019. aastal 1,6 protsendini. Kõigi eelduste kohaselt jääb ka EL-is suundumus samaks, prognoositav inflatsioon on ka sel aastal 1,7 protsenti ja tõuseb 2019. aastaks 1,8 protsendini.

Kui Eestis oli inflatsioon 2017. aastal 3,7 protsenti, siis 2018. ja 2019. aastateks ennustab Komisjon vastavalt 2,9 ja 2,5 protsenti. See on peamiselt tingitud aktsiisimäärade tõusust ja kõrgetest toormehindadest maailmaturul.

Jätkuvalt väheneb ELis töötus, mis on praeguseks jõudnud enam-vähem kriisieelsele tasemele. ELis peaks jätkuma töötuse vähenemine, jõudes 2017. aasta 7,6 protsendilt 2018. aastaks 7,1 protsendini ja 2019. aastaks 6,7 protsendini. Prognoosi kohaselt väheneb töötus euroalal 2017. aasta 9,1 protsendilt 8,4 protsendini 2018. aastaks ja 7,9 protsendini 2019. aastaks.

Eestis võib tööpuuduse määr käimasoleva töövõimereformi ja oskuste tööturu nõudlusele mittevastavus tõttu kahel järgneval aastal tõusta, vastavalt kuue protsendini 2018. aastal ja 6,3 protsendini 2019. aastal. Tööealise elanikkonna vähenemisest tingitud pingete lahendamine tööturul on võtmetähtsusega Eesti edasise konkurentsivõime säilitamisel.

Komisjon märgib veel, et jõuline kasv hõlbustab valitsemissektori eelarvepuudujäägi ja võlataseme edasist vähendamist ning tööturul valitsevate tingimuste paranemist. Euroala üldine eelarvepuudujääk on praeguseks alla ühe protsendi SKPst ja prognoositakse, et sel aastal langeb see kõigis euroala liikmesriikides alla kolme protsendi.