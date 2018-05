Jäärats: EL võiks Eestile eraldatavat euroraha vähendada ka ligi poole võrra

«Mis puudutab ühtekuuluvusvahendite kasutamist, siis see metoodika on olemas nii olemasolevas eelarves kui aluspõhimõtetes. Ja aluspõhimõtete järgi võiks Eesti osa väheneda 45 protsenti. Eelmise eelarve arvutuste põhjal 40 protsenti,» märkis riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats tänasel ELi uut eelarvekava tutvustaval pressikonverentsil.

ERR kirjutas eile pärast ELi uue perioodi (2021-2027) eelarve tutvustust, et kuigi Eesti jääb ka järgmisel seitsmeaastasel perioodil siiski netokasusaajaks, kahaneb kasu võrreldes senisega märgatavalt, iseäranis, mis puudutab Eestile eraldatavaid struktuuritoetusi. Eestlasest digivoliniku Andrus Ansipi sõnadele viidates märgiti näiteks, et Eesti kasu ühtekuuluvusvahenditest väheneb kolmandiku võrra.

«Kui Andrus Ansip ütleb, et kolmandiku võrra, siis ta väheneb vähem, kui me oleksime puhtalt metoodikate alusel arvutada suutnud,» selgitas Jäärats. Riigikantselei euroasjade direktori sõnul on see hea uudis, kuna väheneva raha osakaal jääb siis tõenäoliselt väiksemaks, kui ta tegelikult olla võiks. «Kolmandik versus tänased reeglid on suhteliselt hea samm.»

Ka märkis ta, et sellises olukorras on üsna tõenäoline, et nendele riikidele, kelle ühtekuuluvusvahendeid oluliselt vähendatakse, kompenseeritakse midagi kuskil mujal.

«Näiteks suurte projektide rahastamisel öeldakse, et me anname siis Rail Balticule raha või me anname mõnele muule projektile siin raha,» tõi Jäärats välja.

Järgmise ELi pikaajalise eelarve näol on tegemist esimese eelarvega, kus senise 28 liikmesriigi asemel on arvestanud 27 liikmesriigiga, kuna Suurbritannia on otsustanud liidust lahkuda. Ka on selles arvestatud vahenditega uutele, ELi jaoks prioriteetsetele poliitikavaldkondadele nagu kaitse- ja piirikoostöö ning rändeküsimused.

Uue eelarve koostamisel on lähtutud põhimõttest, et kärbitakse seniste traditsiooniliste valdkondade - ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika - eelarveridu, kuid antakse juurde muudele programmidele, mis on juba käimasoleval perioodil (2014-2020) järjest suuremat osakaalu hakanud saavutama.

Kui vaadata järgmise perioodi eelarve suurust kogurahvatulusse, siis aastateks 2021-2027 välja pakutud eelarve maht on 1,11 protsenti ELi 27 liikmesriigi kogurahvatulust. Samas käimasoleva 2014-2020 perioodi puhul on see näitaja 1,13 protsenti.

2018. aasta hindades teeb see seitsme aasta peale kokku 1,135 triljonit ehk umbes 162,14 miljardit aastas. See jääb tänase eelarvega samasse mahtu, näiteks 2018. aasta eelarve kulud on 160,1 miljardit eurot.

Kuigi eile tutvustas ELi eelarvevolinik Günther Oettinger järgmise seitsme aasta eelarvekava, siis see seab üksnes poliitilised prioriteedid ja üldised valdkondadele eraldatavad summad. Täpsed liikmesriike, sealhulgas Eestit puudutavad summad selguvad alles 29. mail.