Riik plaanib mitmekordistada trahve illegaalse tööjõu kasutajatele

Siseminister Andres Anvelt esitas neljapäeval valitsuskabineti nõupidamisele otsustamiseks ettepanekud karistusseadustiku, välismaalaste seaduse ja riigihangete seaduse muutmiseks, et tõhustada meetmeid välismaalaste ebaseadusliku töötamise ennetamiseks ja tõkestamiseks.

Anvelti sõnul viibi Eestis erinevatel hinnangutel kuni 5000 ebaseaduslikku töötajat, kes jagunevad peamiselt kaheks. On need, kes viibivad Eestis viisavabalt seaduslikult, näiteks ukrainlased ja grusiinid, kuid on asunud ebaseaduslikult tööle. Ja teine grupp on need, kes on sisenenud riiki näiteks turismiviisaga, kuid on asunud ka tööle.

«Siin oleme jõuliselt liikunud edasi ning viisad on võimalik tühistada ja rikkujad riigist välja saata,» ütles Anvelt, tuues esile, et ühe illegaalse töötaja kohta kaotab riik aastas maksutulu ligi 3500 eurot ning viimastel aastatel on illegaalse tööjõu hulk mitmekordselt tõusnud.

Anvlet tõdes, et praegused sanktsioonid illegaalse tööjõu kasutajatele on naeruväärsed ehk trahvid ulatuvad ühe illegaali kohta 3200 euroni. «Tahame trahvisummasid mitmekordistada, täna räägime kuni 32 000 eurost rikkuja kohta. See on oluline number, et ei tekiks ahvatlust inimesi ebaseaduslikult tööle võtta,» rääkias Anvelt.

Tema sõnul on riigil plaanis mõjutada seadust eiravaid ettevõtjaid ka muude meetmetega, näiteks kui varasemalt määratud trahvid pole rikkujat mõjutanud, saaks edaspidi rakendada nii ettevõttele kui ka selle juhtidele muid majandustegevuse piiranguid.