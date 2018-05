Külmem talv kasvatas Eesti Gaasi müüginumbreid

Jaanuarist märtsini on Eesti Gaas müünud 182,4 miljonit kuupmeetrit gaasi, eelmise aasta sama ajaga müüdi 176,5 miljonit kuupmeetrit Seega oli tänavuse kvartali müük 5,9 miljonit kuupmeetrit suurem kui eelmisel aastal.

Oluliselt on kasvanud surumaagasi (CNG) tarbimine, kolme kuuga müüdi kaks miljonit kuupmeetrit, eelmisel aastal samal perioodil aga 1,3 miljonit kuupmeetrit.

«Surumaagaasi müüki mõjutavad kolm faktorit – esiteks on tarbijad üha teadlikumad ja soovivad osta odavamat ja puhtamat kütust. Teiseks on surumaagaasile üle läinud mitmed bussifirmad ja taksod. Ning kolmandaks, ostjate hulk saab suureneda, kui on pakkumist - oleme oma tanklaketti laiendamas, alles hiljuti avasime müügikoha Tallinnas Tehnika tänaval, kus lisaks surumaagaasile saab esimesena Eestis osta ka kodumaist biometaani,» sõnas Noot.