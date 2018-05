Krüptoskeemi ohvrid jäid kaitseta

Jaanuaris kirjutas Äripäev aasta varem suurejooneliselt Hiltoni hotellis liitujaid värvanud krüptorahaskeemis Nano Club kannatada saanutest, kes kurtsid, et sisse pandud sadu ja tuhandeid eurosid nad mitu korda nime vahetanud krüptoskeemist enam kätte ei saa, vahendab Äripäev .

Aprillis esitasid kannatanud politseisse avalduse, kuid sellele järgnev oli nende jaoks ootamatu: tuli otsus, et kuriteokaebust menetlusse ei võeta. Põhjus seisneb selles, et kriminaalmenetluse alustamiseks peavad esinema kuriteo tunnused. Antud juhul on aga politsei hinnangul tegu investeeringuga, mille puhul tuleb ise hoolega mõelda, kuhu oma raha paigutatakse.