N.R. Energy tahab tapal langetada toasooja hinda 15 protsenti

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler sõnas, et hinnad langevad seoses mitme suurtarbija lisandumisega Tapa kaugküttevõrku. «Põhiline tegur, mis lubab hinda langetada, on mitmeaastaste läbirääkimiste tulemusena Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega sõlmitud leping, millega hakkasime varustama soojusenergiaga Tapa kaitseväelinnakut. Nende läbirääkimiste käigus saavutati Tapa linna elanike jaoks oluline kokkulepe, et soojuse hind saab olema ühine, see tähendab ka madalam kogu kaugküttepiirkonnas.»