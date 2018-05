Snapchati ebapopulaarsus saatis omanikfirma aktsia langusesse

Selle aasta esimeses kvartalis liitus rakendusega ainult neli miljonit kasutajat, mis oli natukene üle poole prognoositud kasvust. Kuna aktiivsete kasutajate arv on aga kriitiliselt oluline reklaamimüügis, siis võib tuua teine kvartal ettevõtte sissetulekute kukkumise, kirjutab BBC .

Käive kasvas esimese kvartali jooksul küll enam kui poole võrra 230,7 miljoni dollarini, kuid jäi siiski prognoosidest vähemaks. Omanikfirma sõnul on tagasihoidlike tulemuste taga rakenduse uus kujundus, mis osutus kasutajate seas väga ebapopulaarseks ja viis platvormi juures minema mitmed sotsiaalmeedia kuulsused nagu Kyle Jenner.

Jenner puhus veebruaris Snapi väärtusest ühe säutsuga minema 1,3 miljardit dollarit, kui teatas, et loobub rakenduse kasutamisest. 1,2 miljonit inimest allkirjastasid ka petitsiooni, milles palusid vana kujunduse tagasi toomist, kuid ettevõtte tegevjuht Even Spiegel sõnas, et kasutajate vastumeelsus andis talle ainult enesekindlust juurde.