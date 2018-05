Peaminister: Ukrainal tuleb maksta nelja aastaga 27 miljardit võlgu

«See on silmnähtav tõsiasi. Selleks, et teenindada võlgu, vajame suuremat majanduskasvu, vajame investeeringuid, et eelarvesse rohkem laekuks. Teiselt poolt peame riigivõlga selgelt juhtima, seda teenindama, täitma oma kohustusi ja siin vajame välisabi, sest järgmise nelja aasta jooksul peame kustutama 27 miljardi eest võlgu. See on tohutu raha,» vastas Groisman Interfaxi küsimusele, kas 2019.-2020. aasta võlamäe tipu ületamiseks vajab riik välisabi.