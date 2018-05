Kolm asja, mida peaks iga ülikooli sisseastuja enne avalduse esitamist tegema

Kellena näeksid ennast tulevikus ning millises valdkonnas sulle meeldiks tegutseda? Millest tahaksid rohkem teada ja mille nimel oleksid valmis ennast tõeliselt pühendama? Vali välja kõige põnevamad valdkonnad ja erialad ning asu põhjalikuma informatsiooni otsingutele. Loe süvenenult läbi õppekava kirjeldused ja vaata vastuvõtutingimusi. Mõtle, mis tulemustele võiksid sooritada eksamid ja kasuta lävendikalkulaatorit, et kontrollida lävendi ületamise tõenäosust. Uuri tuttavatelt, kes õpivad ülikoolis, mida nemad õppimisest ja erialast arvavad. Ja kui tunned, et infot on piisavalt, siis pane oma pingerida kokku ja tee viimased pingutused, et pääseda õppima väljavalitud erialale.