Apple ujutab investorid rahaga üle

Apple ostis ühtlasi esimeses kvartalis 22,8 miljardi eest oma aktsiaid tagasi, mis on USA kõigi aegade rekord. Tegu on ka ettevõtte enda rekordiga, sest viimati osteti kõige rohkem aktsiaid tagasi 2014. aastal, kui summaks tuli 17,9 miljardit. Apple teatas aga teisipäeval, et plaanib selle aasta jooksul enam kui 100 miljardi eest aktsiaid tagasi osta, kirjutab CNN.