Asi, mille tegemata jätmist Bill Gates ülikooli ajast kahetseb

Bill Gates kukkus Harvardist välja teisel ülikooli aastal, et tulla turule Microsoftiga, ettevõttega, mis tegi temast juba enne 26. aastaseks saamist miljonäri. Nüüd 40 aastat hiljem, tunnistab Bill Gates, et on üks asi, mida ta oma ülikooli ajast kahetseb.