OECD hinnangul on Kreeka majandus taastumas

Riigi rahanduslik olukord paraneb ning investorid usuvad, et Kreeka majandus on tõusuteel, teatas OECD uues raportis. Samas peab Kreeka nägema rohkem vaeva töötuse määra ja vaesuse vähendamisega, mis püsivad kõrgel, lisas OECD.

«Pärast märkimisväärseid reforme on Kreeka taastumine sügavast majanduslangusest viimaks hoogu kogumas,» ütles organisatsioon. «Nendest headest arengutest hoolimata püsivad töötuse määr, vaesus ja ebavõrdsus kõrgel, palgad on madalad, investeeringute maht püsib väike ja tööviljakus langeb endiselt.»

«Avalik haldus seisab jätkuvalt silmitsi tähtsate efektiivsusalaste väljakutsetega ning kuigi maksude kogumine on paranenud, on neist kõrvalehoidmine on laialt levinud,» lisati avalduses.