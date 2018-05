Trump andis Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole tollide osas ajapikendust

Terasetolle on Trump põhjendanud rahvusliku julgeoleku kaalutlustega.

Euroopa on juba koostanud oma nimekirja USA toodetest, mille suhtes võidakse vastumeetmena imporditollid kehtestada.

Trumpi administratsioon pikendab läbirääkimisi Kanada, Mehhiko ja Euroopa Liiduga 30 päeva võrra, on öeldud Valge Maja avalduses.

Ühtlasi teatas USA, et on jõudnud Lõuna-Koreaga kokkuleppele kaubandusleppes, mis sisaldab Souli poolt mitmeid järeleandmisi, nagu näiteks kvoodid teraseekspordile. Lisaks teavitatakse avalduses "põhimõttelisest kokkuleppest" ka Argentina, Austraalia ja Brasiiliaga.

Trumpi administratsioon on nõudnud kõigilt oma partneritelt järeleandmisi, kuid EL on jäänud kindlaks, et ei pea läbirääkimisi, kui ei saa esmalt püsivat erandit.