AS Balbiino turundusdirektorina asus tööle Heikki Põhi

«Mul on väga hea meel, et saan hakata juhtima Eesti suurima jäätisetootja turundust ja panustada kodumaiste brändide arengusse, eriti kui seejuures saab liituda niivõrd võimeka meeskonnaga,» ütles AS Balbiino turundusdirektor Heikki Põhi.

Heikki Põhil on üle 25-aastane turunduskogemus, enne Balbiinosse tööle asumist töötas ta neli aastat AS Balti Veski turundusdirektorina. Varem on ta töötanud Karums Eesti juhi, AS NCC Ehitus turundusdirektori, Lincona Põrandakeskuse juhataja, AS Leiburi marketingidirektori ja juhatuse liikme ning OÜ Age Reklaami projektijuhina.