Colonna ostis Ida-Harju politseijaoskonna hoone

2004. aastal valminud P. Pinna 4 (endise aadressiga Vikerlase 14) hoones on 4743 ruutmeetrit pinda, mille üürimiseks on sõlmitud 2003. aastal Politsei ja Piirivalveametiga leping. Hoone kuulus kuni 2010. aastani Riigi Kinnisvara AS-ile, kes müüs selle enampakkumise korras erainvestoritele. Enne Colonnat oli hoone omanikuks investeerimisfirma Ambient Sound Investments. Ostu-müügitehingu hinda pooled ei avalikusta.

Colonna tegevjuht Roberto De Silvestri märkis, et Colonna on jätkuvalt huvitatud inverteerimisest pikaajalise rendilepinguga kaetud ärikinnisvarasse, mis toodab püsivat rahavoogu. «Colonna jaoks on tegu teise suurema tehinguga sel aastal ning ootame aktiivse aasta jätkumist,» lausus Roberto De Silvestri.