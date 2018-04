EAS toetab uute teemaparkide avamist Põltsamaal, Kuressaares ja Tallinnas

EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer avaldas lootust, et uued lähiaastatel valmivad atraktsioonid Tallinnas, Põltsamaal ja Kuressaares aitavad veelgi enam välisturiste Eestit külastama meelitada. «Need aastaringselt avatud olema hakkavad atraktsioonid pakuvad tegevust pikemaks ajaks, mis tähendab, et luuakse põhjuseid Eestisse kauemaks jääda ning ka piirkonna teiste atraktsioonidega tutvuda,» sõnas Vürmer, lisades, et naaberriikidele lähedal asuvad atraktsioonid võiksid reisijaid peredega siia meelitada ka pikemate pühade ajal ning kasvatada turismitulusid just madalhooajal. «Näiteks reisib suvel Eestisse koos alla 15-aastaste lastega 23 protsenti välisturistidest ning talvel vaid kaheksa protsenti. Seejuures Lätist pärit reisijatest käivad Eestis 50 protsenti suvel ning kuus protsenti talvel,» sõnas Vürmer.

«Põltsamaale rajatav Kosmopark on aastaringselt tegutsev kosmoseteemaline elamuspark, kuhu paljude temaatiliste atraktsioonidega kõrval püstitatakse ka Eesti esimene vertikaalne tuuletunnel, kus saavad lendamist proovida nii lapsed kui täiskasvanud,» selgitas projekti eestvedaja Raul Lättemägi. «Kõik Kosmopargi atraktsioonid on kosmoseteemalised ja pakuvad külastajatele kõrguse, kaalu ja gravitatsiooniga seotud tegevusi. Jagub nii vaimseid, füüsilisi kui virtuaalreaalseid väljakutseid. Enam kui pooled atraktsioonidest on arendatud välja unikaalsetena – neid on võimalik kogeda ainult Kosmopargis,» kirjeldas Lättemägi. «Kosmopargist ei puudu ka tuubitoidukohvik, sest just Põltsamaa on üks neist paikadest maailmas, kus toodeti tuubitoitu esimese kosmoseriigi kosmonautide jaoks,» lisas projekti eestvedaja. Kosmopark on plaanis avada 2019. aasta sügisel. Arendaja eesmärk on võõrustada kaks aastat pärast projekti käivitamist 60 000 külastajat, kellest pooled oleksid väliskülastajad.

«WOW! Keskuse märksõna on maailma illusoorsus. Illusioone loovad eksponaadid - võimalus kõndida vihmas märjaks saamata, ronimine tühjuses, vee all olemine. WOW! Keskus on atraktsioon, mis on nii sise- kui väliskülastajatele aastaringselt ja ilma eelneva broneeringuta avatud ning pakub eristuvat ning meeldejäävat külastuselamust kõigile pereliikmetele. Igas atraktsiooni kontseptsiooni elemendis alates arhitektuursest lahendusest, ekspositsioonist kuni külastajateekonna disainini taotletakse eristumist, kõrget kvaliteeti, ootuste ületamist ning üllatamist - kokkuvõttes vau-efekti,» selgitas WOW! Keskuse arendaja Tullio Liblik. WOW! Keskus Kuressaares plaanitakse avada 2020. aasta mais. Avamise järgselt on plaanis kahe esimese aasta jooksul võõrustada hinnanguliselt 70 000 külastajat, kellest ligi 25 000 oleksid väliskülalised.

Pereturismi atraktsioon «Uuesti tulevikku» rajatakse Tallinnasse Noblessneri Valukoja hoonesse. See on Euroopas unikaalne virtuaalreaalsuse elamuskeskus, mille keskne idee on luua VR seadmete vahendusel meelelahutuslik eksperimentaarium, mida külastaks aastas hinnanguliselt kuni 120 000 inimest, kellest ligi 60 protsenti oleksid välisturistid. «Külastaja viiakse temaatiliselt sajanditagusesse aega salajasse tehasesse, mis katsetab tulevikutehnoloogiaid. Nende katsete aluseks on toonased teadmised füüsikast ja mateeriast ning ka fantaasia. Ekspositsiooni arendamisel lähtutakse tolle aja tehnikasaavutustest ning väljapanekul on ka hulk käed-külge eksponaate,» lausus atraktsiooni projektijuht Ahto Ader. «Salajane allveelaevatehas ju Noblessner oligi. Atraktsiooni temaatika arendamise allikas on piirkonna tegelik ajalugu, julesvernelikfantaasia ja tööstusrevolutsioonile järgnenud optimism, et kõik on võimalik,» lisas ta. Atraktsioon on plaanis avada 2019. aasta juulis.

Praegu jätkub veel kolme pereturismiatraktsiooni põhitaotluste menetlus: Tallinna Loomaaia projekt «Pilvemets», SA Eesti Meremuuseumi projekt Paksu Margareeta arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseum-külastuskeksuseks ning Mellson Grupi projekt «Kogu pere külastuskeskus Sea Star/Meritäht».

Pereturismi atraktsiooni toetuse abil viiakse ellu riikliku turismiarengukava eesmärke ja kasvatatakse Eesti kui turismisihtkoha tuntust. Toetuse andmise tingimuste kohaselt on projektitaotluste menetlemine kaheetapiline: eeltaotlus ja seejärel põhitaotlus. Toetust saavad atraktsioonid, mis meelitavad Eestisse väliskülastajaid, on sobilikud peredele, mille arendamisega kaasneb teiste turismiteenuste areng nagu majutus, toitlustus ja teised vaba aja teenused ja mis aitavad oma uuendusliku kontseptsiooniga tutvustada Eestit kui pereturismi sihtkohta. Vähemalt 50 protsenti projekti eelarvest tuleb välja käia taotlejal oma vahenditest.