Kümme aastat 9GAGi: kuidas sõpruskonna veebilehest sai interneti fenomen

9GAGi algusaegadel töötas Chan projektijuhina raamatusõprade veebiklubis ning katsetas vabal ajal ka teiste ideedega. «Ma leidsin, et internet on heaks platvormiks, mille vahendusel erinevaid asju proovida,» selgitas mees.

Chan ja tema kolleegid töötasid enda sõnul pidevalt selle nimel, et veebilehekülge paremaks muuta. «Meil võttis pikalt aega, et välja mõelda, mida meie kasutajad päriselt näha tahavad ja mida me peame tegema, et oma toodet arendada,» selgitas mees.