Leedu noteerib esimesena Baltikumis rohelise riigivõlakirja

Leedu roheliste riigivõlakirjade tähtaeg on kümme aastat, lunastamispäev 3. mai 2028. Ühe võlakirja nimiväärtus on sada eurot. Valitsus plaanib emissiooni käigus kaasatud raha kasutada korterelamute kaasajastamiseks ja energiaefektiivsuse parandamiseks.

«Meil on rõõm esitleda Leedu investoritele valitsuse välja antud rohelisi võlakirju. Seeläbi suurendame Leedu kapitalituru osaliste võimalusi panustada roheprojektide finantseerimisse. Huvi roheliste võlakirjade vastu on ülemaailmselt kiiresti kasvav protsess. Mul on hea meel, et oleme võtnud progressiivse suuna ja arendame Leedus rohevõlakirjade turgu,» kommenteeris Leedu rahandusminister Vilius Šapoka.

«Tervitame Leedu valitsuse otsust emiteerida rohelisi võlakirju ja noteerida need Nasdaq Balti võlakirjanimekirjas. See on esimene omataoline riigivõlakirjade emissioon Balti riikides. Meil on väga hea meel pikaaegse koostöö üle Leedu rahandusministeeriumiga ja usume, et rohelised võlakirjad aitavad suurendada investorite huvi Balti regiooni vastu,» sõnas Nasdaq Vilniuse börsi juht Saulius Malinauskas.