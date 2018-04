Kawe Kapital sai investeerimisühingu tegevusloa

ASil Kawe Kapital on ka õigus äriühingu nõustamiseks kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamiseks ning nendega seotud teenusteks. Samuti on ettevõttel õigus osutada välisvaluuta vahetusega seotud teenuseid, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.