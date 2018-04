Enn Rohula: Linda Line kindlasti jätkab liiklust Tallinna ja Helsingi vahel

Linda Line on keerulises olukorras, kuna müüs oma vanad katamaraanid Kreekale ja Koreale, kuid uue katamaraani saabumine võtab arvatust rohkem aega, kirjutas Helsingin Sanomat nädalavahetusel.

Lisaks on 2. mail Harju Maakohtus arutlusel Linda Line Shipping OÜ avaldus pankroti väljakuulutamiseks. See kõik kokku tekitab küsimuse, kas mõni Linda Line`i kaubamärki kandev laev üldse enam Tallinna-Helsingi liinile tuleb?

Lindaliinide juht ja üks omanikest Enn Rohula ütles täna Postimehele, et pikaleveninud vaidlus värvika minevikuga ettevõtjaga Timo Sas on raskendanud laenu saamist uue katamaraani hankimiseks. Äripäev on varem kirjutanud, kuidas meediaveergudel õnneotsija tiitli saanud Timo Sas väitis, et laevaärimees Enn Rohula kandib Lindaliini kaudu tema vara välja. Sasile kuulub umbes 80% Lindaliinist valdusfirma Linda Line Shipping OÜ kaudu, mille juhatuses ta aasta lõpus jurist Indrek Nuudi vastu välja vahetati. Sasi väitel tehti seda tema selja taga ja ta esitas Lindaliini vastu kohtusse selle kohta hagi.

Rohula tunnistas, et käimasoleva vaidluse tõttu on segadust palju olnud ja raske on olnud plaanidega edasi liikuda. Praeguseks on Rohula loonud uue firma Tallinna-Helsingi vahel sõitmiseks ning kiiremini on hakanud liikuma ka uue laeva ostmiseks vajaliku laenu saamine. "Laev on välja vaadatud," kinnitas Rohula, lisades samas, et ei saa vastavalt tehingu teise osapoole soovile täpsemalt laeva ehitaja kohta midagi öelda.

Rohula asutatud uus ettevõte Lindaline HT kavatseb hakata tegelema ka kaubalaevandusega, ettevalmistused selleks käivad. "Kõik Lindaliini töötajad on alles ja valmis uuteks väljakutseteks," ütles Rohula. Raskustesse sattunud Lindaliini AS alustas 2014. aastal saneerimisega ning see on praeguseks edukalt lõpule viidud, muuhulgas on tasutud ka 670 000 euro suurune maksuvõlg.