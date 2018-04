Kurioosum: 100 miljoni nõue tegi ettevõtjast kriminaali

Kui Maakohus leidis, et Oja tegi deklaratsiooni täites lihtsalt vea, siis ringkonnakohus mõistis mehe süüdi - nüüd liigub vaidlus juba riigikohtusse, vahendab Äripäev .

Oja eitab tuliselt süüd, maksuamet, prokurör ja kohus on aga kindlad, et ta teadis, mida teeb ning lisaks sellele järeldas kohus maksuameti töötaja tunnistusest, et Oja näibki maksuameti vastane, mistõttu võis ta summa kirjutada kiuslikkusest.