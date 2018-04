Kõrge euroametnik: Poola on ka Rail Balticu pardal

«Selline suur projekt, kus osaleb mitu liikmesriiki, on alati suur väljakutse. Iseäranis veel olukorras, kus sellises mõõtkavas projekti pole varem tehtud,» rääkis reedel Ljubljanas Balti riikide ajakirjanikele ELi transpordivõrgustiku Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann. «Ma teadsin, et see projekt ei saa olema lihtne, et selles tuleb ette takistusi,» lisas ta.

Küll aga kinnitas Trautmann, et praegu on jõutud väga olulisse etappi. Ühelt poolt on jõutud kokkuleppele tehniliste juhiste osas - mis panevad paika aristuehituseks vajalikud tingimused -, teisalt on tulnud aga täpsustada Rail Balticu ühisettevõtte ning liikmesriikide valitsuste omavahelisi suhteid.

«Vahepeal võivad suhted ühisettevõtte ja valitsuste vahel olla keerulised, mistõttu tuleb leida tasakaal kolme Balti riigi omahuvide ja ühishuvide ning Poola ja Soome kaasamise vahel,» märkis Trautmann, kes on viimastel kuudel samuti pidanud Euroopa Komisjoni poolt selle tasakaalu leidmisse panustama.

Iseäranis uhke on Trautmann nende edusammude üle, mis on tehtud seoses Poola kaasamisega projekti. «Poolakad on projektiga liitumas,» kinnitas ta. Ühtlasi räägitakse juba ka ühishangete tegemisest koos Poolaga.

«Samm sammu haaval jõuame lähemale ühisele nägemusele. See on võtmetähtsusega selleks, et me ei ehitaks odavat taristut,» toonitas ta. Trautmanni sõnul peab rajatav Rail Balticu ühelt poolt suutma vedada nii reisijaid kui kaupu, kuid teiselt peab seda saama kasutada ka kaitseeesmärkidel ehk sel peab saama vedada ka sõjaväevarustust.

«Mis on täna peamised väljakutsed? Loomulikult on üks väljakutse eelarve, ELi rahastuse jätkumine, kuid me oleme täiesti kindlad, et Rail Baltic on Euroopa Komisjoni jaoks prioriteet. See projekt on lisaks kolmele Balti riigile vajalik ka Soomele ja Poolale, aga ka Holland on selle vastu huvi üles näidanud,» märkis Trautmann.