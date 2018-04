Linda Line ei saa hooaega alustada, sest laevu pole

Linda Line`i katamaraanid on sõitnud Soome lahel juba 20 aastat ning nende oluliseks eeliseks suurte laevade ees oli kiirus. Sel kevadel on aga side Soomega katkenud.

Linda Line`i kodulehel seisab praegu tekst: „Kallid kliendid, hetkel veel on pooleli laeva liinile toomise protsess – kahjuks on see võtnud plaanitust natuke rohkem aega. Me vabandame viivituse pärast! Infot uue hooaja kohta saadame uudiskirjaga ning kajastame kodulehel. Kuni uue hooaja alguseni saavad kõik Linda Line Expressi seeriapileti omanikud kasutada oma piletit Eckerö Line väljumistel, broneerimine läbi Linda Line Expressi kassa.“

Linda Line`i juht ja omanik Enn Rohula selgitas, et käimas on läbirääkimised toomaks marsruudile suurem katamaraan, mis võiks mahutada enam kui 600 reisijat ja autosid. Katamaraan võiks tulla liinile juuni keskpaigast, ütles Rohula, kinnitades, et reisijad ei kaota midagi.

See tähendab, et hetkel pole Linda Line`il ühtegi laeva, sest eelmisel aastal müüdi vanad katamaraanid Kreekasse ja Koreasse.

Rohula sõnul ei ole kliente olukorrast veel täpsemalt teavitatud, sest läbirääkimised uue suure katamaraani ostmiseks alles käivad.

Kolm suuremat laevandusettevõtjat- Tallink, Viking Line ja Eckerö Line – sõnul on Tallinna ja Helsingi vahel praegu laevaliinide osas kõva konkurents. Eckerö Lineni tegevjuht Taru Keronen tunnistas, et kiirem laev võib reisijaid meelitada. Samas jääb üles küsimus, kas see on kasumlik.