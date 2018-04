Hololei: sõnum Rail Balticu kohta on lihtne: projektiga tuleb edasi minna

Räägitakse, et peadirektoritest olete teie Euroopa Komisjoni süsteemis tähtsuselt teisel kohal. Mida tähendab teile selline hinnang?

Ma arvan, et transpordisektorile pühendunud inimesed kipuvad minu rolli üle tähtsustama. Muidugi on alati väga meeldiv kuulata, et inimesed hästi räägivad. Tavaliselt on kombeks ikka midagi halvasti öelda. (Muigab.)

Mulle toodi kaks konkreetset argumenti välja. Esimene oli, et kõik Euroopa suured infrastruktuuriprojektid peavad teie peadirektoraadist nõusoleku saama.

See on natuke nüansseeritum. Minu ülesanne on tagada, et finantsid oleks olemas, süsteem paigas ja mängureeglid selged. Meie kuulutame välja projektikonkursid, kõiki projekte analüüsitakse sõltumatute ekspertide poolt väljapool Euroopa Komisjoni.