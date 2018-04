Dombrovskis: meil hakkab aeg otsa saama

EL-i liidrid on Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kannustusel lubanud esitada juunikuiseks tippkohtumiseks reformikava, mis Macroni sõnul on hädavajalik, et EL Brexiti järel taaskäivitada.

Saksamaa suhtub Macroni ideedesse tõrksalt, ehkki kantsler Angela Merkel on lubanud enne tippkohtumist Prantsusmaaga ühise ettepanekuga välja tulla.

"Meil hakkab aeg otsa saama," ütles Dombrovskis Bulgaaria pealinnas Sofias ajakirjanikele.

"Me peame senistelt positsioonidelt edasi liikuma ja leidma kompromissid, nii et on aeg otsustada," ütles endine Läti peaminister pärast EL-i rahandusministrite kõnelusi.

Euroala ministrid on ettepanekuid kuude kaupa arutanud, aga rikkamate liikmesriikide tõrksuse tõttu pole jõutud kuhugi.

Macroni auahned plaanid, nagu euroala rahandusministri ametikoha loomine ja liikmesriikide ühine laenamine, on juba suures osas maha kantud.

Nüüd keskendutakse peamiselt pangaliidu süvendamisele ja loodetakse käivitada ametlikult üleeuroopaline hoiusekindlustussüsteem.