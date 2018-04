Putin tänas venelasi mõistva suhtumise eest sanktsioonidesse

„Riigi kodanikke tuleb tänada selle eest, et nad on täieliku arusaamisega suhtunud sellesse, et me esimesel etapil, kui me vastuseks mõnede meie partnerite õigusevastasele tegevusele – nn sanktsioonidele – viisime sisse piirangud välisriikide põllumajandustoodete sisseveole. See oli möödapääsmatult seotud, ja me mõistsime seda, et teatud tasemeni saab olema jälgitav toiduainete hinnatõus tervikuna,“ rääkis riigipea kohtumisel seaduseandjate nõukoguga.