Putin teeb oma gloobuse

„Toponüümika valdkond vajab erilist tähelepanu. Täna me puutume kokku olukorraga, kus vene nimetused, mis anti juba möödunud sajanditel ja aastakümnetel meie maadeuurijate ja rännumeeste poolt, tõrjutakse maailma kaartidelt välja,“ ütles Putin Vene Geograafia Seltsi järelvalvenõukogu istungil.

Vene Geograafia Selts, mida juhib kaitseminister Sergei Šoigu, on Nõukogude Liidu Geograafia Seltsi õigusjärglane. Selle ühingu filiaalina asutati 1955. aastal ka Eesti Geograafia Selts, mis on teinud endale viimasel ajal nime ennekõike Rail Balticu ehitamise vastu võideldes.

Putini kinnitusel kustutatakse rahvusvaheliselt kasutatavate kohanimede abil mälestust Venemaa panusest planeedi Maa tundma õppimisel. Ta rõhutas, et selline olukord on saanud võimalikuiks ennekõike Venemaa oma kaartide puudumise tõttu. „Kättesaadavad on vaid välismaised, kus reeglina esinevad vaid geograafiliste objektide teisejärgulised nimed,“ selgitas riigipea.