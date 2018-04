Kanajev teenis hiigelsumma tänu Rail Balticule

„Sel ajal kui Eestis käib veel vaidlus selle üle, kas Rail Balticu põhja-lõuna suunalist raudteetaristut on vaja, toimus logistikasektoris ettevõtte müügitehing, mis toob Eesti Euroopa ja maailma logistikakaardil,“ ütles Investment Agency partner Illar Kaasik. „Anatoli Kanajevil õnnestus edukalt realiseerida oma elutöö, leides Transiidikeskusele tugeva uue omaniku, mis omakorda on andmas kriisis olnud Eesti transiidisektorile uue väljavaate.“

Kaasik avaldas tehingu võimaliku hinna, kasutades osapoolte majandusnäitajaid. Kuna Hamburger Hafen und Logistik AG - HHLA aktsia on vabalt kaubeldav, tõdes Kaasik avalikustatud andmete põhjal, et ettevõtte koguväärtus ehk market cap oli ligi 1,4 miljardit eurot (aktsia hind 19,6 eurot). 2017. aastal oli ettevõttel laenusid ligi 1,2 miljardit eurot ja kassas 200 miljonit eurot, seetõttu võis olla HHLA kui ettevõtte väärtus aasta lõpu seisuga 2,8 miljardit eurot, mis teeb EBITDA kordajaks 9,7. Transiidikeskuse omakapital oli 2016. aastal 48 miljonit eurot ja EBITA 6,5 miljonit eurot (võrdluseks HHLA samad numbrid 2017. aastal vastavalt 602 miljonit eurot ja 295 miljonit eurot).

„Muide, maailma suurim konteinersadam asub Shanghais ja laadis 2017. aastal 40 milj TEUd. Teadaolevalt peaks esimene rongikoosseis sõitma Tallinnast Riia suunal mööda Rail Balticat 2026. aastal ehk 8 aasta pärast. Juba käesoleval aastal on oodata põhja-lõunasuunaliste konteinervedude käivitumist olemasoleval raudteel,“ selgitas Kaasik.

26. märtsi HHLA pressiteates märgitakse, et Transiidikeskus asub piirkondliku infrastruktuuri arendusprojekti Rail Baltica sõlmpunktis ja seega loodab HHLA suurendada Transiidikeskuse senist 300 000 TEU suurust laadimismahu suurendada kuni 800 000 TEUni, kasutades HHLA oskusteavet ja Rail Balticast tekkivaid võimalusi.

Seega kasutab Saksa logistikagigant Muuga sadama head asukohta ja juhtivat positsiooni regioonis ning valmistub juba varakult selleks, et omada võimalust uute kaubateede kasutamiseks. Eesti jaoks suurendab taoline investeering Kaasiku sõnul kindlasti majanduskeskkonna usaldusväärsust ja vähendab Rail Baltica projektiga seonduvad riske.

„Eesti tulevik sõltub paljuski sellest, kuidas suudame jätkata seni õnnestunud integreerumist Euroopa Liidu majanduskeskkonda – siin elab 500 miljonit inimest ja see on üks maailma üks suuremaid ja rikkamaid majandusruume. HHLA sisenemine turule annab kinnitust sellest, et oleme liikumas õiges suunas,“ lisas Kaasik.