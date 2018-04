Kummaline äri: kitse jooga looja teenib kuuekohalist müügitulu

Morse vastas seepeale, et ta on nõus, kuid sellisel juhul oleksid joogatundi tulevad inimesed kitsedest ümbritsetud. Joogaõpetaja leidis omakorda, et see on vaid positiivne probleem ning nii said alguse kitsedega joogatunnid, mis näevad välja nii, et inimesed teevad joogaharjutusi, samal ajal kui Nigeeria Dwarfi ehk 13-18 kilo kaaluvad pisikesed kitsed nende ümber ja peal ringi jalutavad. Ühte joogaklassi mahub tavaliselt 30 inimest - nii tagatakse, et kõik inimesed saaksid piisavalt kitsedega suhelda.