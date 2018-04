Eestlased on jätkuvalt burgerisõbrad: Hesburgeri müügitulu kasvas aastaga miljoni võrra

Hesburger AS põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamine, sortimendi laiendamine ja pidev reklaamimine kohalikul turul. Pideva arendamise tulemusel loodetakse 2018 aastal suurendada kogu kontserni müüki 10 protsenti. Plaanis on 2018 aastal avada veel kaks "HESBURGER" kaubamärgi all töötavat toitlustusasutust, märkis juhatus.