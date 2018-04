Lidl ei leia Eestis töötajaid? Konkursid on taas käima lükatud

Juba jaanuaris kirjutasid Eesti väljaanded, et Lidl otsib Eestisse piirkonna mänedžeri ja juristi. 31. jaanuari seisuga lõppenud konkursid on aga taas käima lükatud. Piirkonnajuhi kohale saab kandideerida 9. maini ja juristi kohale 2. maini.

Töötajate otsimine on märk sellest, et suure kaubaketi Eestisse tuleku plaanid on taas konkreetsemaks muutunud. Lidli tulekust Eestisse on räägitud juba aastaid. «Me laiendame oma tegevust Eestisse ja Lätti 2020. aastatel,» märkis Soome Lidli tegevjuht Lauri Sipponen e-kirja vahendusel, vahendas Kauppalehti mullu sügisel. Küll aga ütles ta, et täpset kava, millal investeeringutega nendes kahes riigis algust tehakse, ei ole veel paika pandud.