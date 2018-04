Kodutoetuste saajaid võib oodata mõru maksuüllatus

Traditsiooniliselt on kevad aeg, mil eraisikud saavad Kredexilt kodutoetusi küsida. Näiteks väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetuse taotlusvoor kestab veel paar päeva ehk 30. aprillini. Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust küsida 7. maist kuni 11. juunini.

Lisaks käib siia alla väikeelamute rekonstrueerimise toetus, mis on juba avatud 2016. aasta novembrist. Samuti saab paluda riigilt elektripaigaldiste renoveerimise toetust.

Vastavalt seadustele lähevad kodutoetused maksu alla – nende pealt tuleb riigile tasuda 20 protsendiline tulumaks. Ainult, et seda on teinud ja teeb ka edaspidi Kredex ise. Näide: kui inimene taotleb asutuselt 1000 eurot toetust ja tema taotlus rahuldatakse, saabki ta selle summa puhtalt kätte. See, kuidas tulumaks (antud juhul 200 eurot) Maksu- ja Tolliameti arvele jõuab, on juba Kredexi enda probleem.

Kredexi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge prognoosis, et tänavu on kodutoetusi saajaid umbes 600. Kuigi esialgse tulumaksu tasub endiselt sihtasutus ise, võib toetuse saajatel tekkida omalt poolt veel täiendav tulumaksu tasumise kohustus. Ehk sisuliselt on tegu topeltmaksustamisega. Põhjus on peaminister Jüri Ratase valitsuse poolt kehtestatud uues maksusüsteemis.

Kuigi uus maksusüsteem tõstis maksuvaba tulu määra seninägematult kõrgeks, ühes kuus 500 euroni (võrdluseks 2017. aastal oli see 180 eurot), peab arvestama, et lõplik maksuvõit sõltub siiski inimese aastasest sissetulekust. Sissetuleku alla lähevad aga lisaks igakuisele töötasule ka pension, erakorralised tulud nagu metsa või korteri müük, ja mis antud loo juures oluline, ka toetused.

Seda palub Kredex ka kindlasti arvestada. Nende kodulehel seisab: «Väljamakstud toetust käsitletakse aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada teie maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta.»

Sisuliselt tähendab see seda, et kui näiteks vähekindlustatud lasterikas pere saab oma kodu renoveerimiseks «liiga suure» toetuse, võib keskmist palka teeniv perepea Jüri Ratase lubatud maksukingitusest sootuks ilma jääda.

Võtame ühe praktilise näite: inimene teenib kuus veidi üle keskmise, ütleme 1500 eurost brutopalka. See annab talle möödunud aastatest märksa kõrgema tulumaksuvaba miinimumi – mitte küll 500 eurot, aga siiski 333 eurot. Tema aastane sissetulek oleks 18 000 eurot. Oletame, et ta saab aga Kredexilt 8000 eurot vähekindlustatud lasterikka pere toetust. See tõstab tema aastase sissetuleku koheselt 26 000 euroni.

See tähendab, et ta on riigi silmis kõrgepalgaline, kes ei saa enam mitte mingisugust tulumaksu soodustust. Nimelt jäävad inimesed, kelle aastane sissetulek ületab 25 200 eurot, maksuvabastusest ilma. Nende maksuvabastus kukub nulli – neil tuleb maksu hakata tasuma kohe esimesest teenitud eurost. See omakorda tähendab, et neid ootab järmise aasta kevadel tulude deklareerimise ajal õige ebameeldiv üllatus – riigile tuleb peale maksta.

Muidugi on ka võimalus, et Kredexilt toetuse saajad on juba märkinud oma tööandjale, et ärgu nad maksuvaba tulu arvestagu. Aga kuidas teab inimene, kas ja kui palju talle Kredex kasvõi küttesüsteemide uuendamise või kodu renoveerimise heaks raha annab?

Joonas Kerge selgitas, et hetkel pole nende poole veel maksude arvestamist puudutavate küsimustega pöördutud. «On olnud paar päringut siis, kui uus maksusüsteem jõustus,» märkis ta.